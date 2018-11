Vrachtwagen belandt in de gracht op N41 Koen Baten

27 november 2018

10u49 3

Op de N41 in Hamme richting Dendermonde is een vrachtwagen in de gracht terechtgekomen. Het gaat om een vrachtwagen van Rosantra Trans uit Hamme. Het ongeval gebeurde tussen de lichten van de Broekstraat en de Veldstraat. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk, mogelijk heeft het natte wegdek er iets mee te maken. Bij het ongeval vielen geen gewonden en waren geen andere voertuigen bij betrokken. De schade aan de vrachtwagen bleef relatief beperkt. De N41 was in beide richtingen wel een tijdlang afgesloten voor de takelwerken te kunnen uitvoeren. Er werd een plaatselijke omleiding voorzien ,maar de verkeershinder bleef relatief beperkt.