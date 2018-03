Voormalig OCMW-voorzitter overleden 06 maart 2018

02u56 0

Etienne Drieghe (67), erevoorzitter van het OCMW en voormalige schepen in Hamme, is afgelopen vrijdag overleden. In 2016 liet Etienne Drieghe (CD&V) zijn schepenzitje over aan partijgenoot Koen Mettepenningen. Hij zou gemeenteraadslid blijven, maar in 2016 kreeg hij te horen dat hij kanker had. De Zoggenaar streed twee jaar lang tegen de slepende ziekte maar vrijdag overleed hij in familiekring.





"In de eerste plats een zware klap voor zijn gezin en familie. Ook voor onze gemeente en voor onze partij is het een klap", klinkt het bij CD&V. "Zowel als OCMW-voorzitter en als schepen van onder andere openbare werken heeft hij jarenlang het verschil gemaakt voor en in onze gemeente. Zijn werkkracht was legendarisch. Zo was hij vaak op zondagvoormiddag in zijn bureau. Hij koppelde een grote dossierkennis aan een sterk inlevingsvermogen en was een graag geziene gast op tal van gebeurtenissen."





Drieghe begon zijn politieke loopbaan in1989 als gemeenteraadslid. Van 1995 tot 2006 was hij onafgebroken OCMW-voorzitter. In 2006 werd hij schepen van openbare werken en onderwijs. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 10 maart om 11.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Hulp der Christenenkerk in Zogge. (KDBB)