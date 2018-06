Voormalig korpschef vervolledigt lijst CD&V 29 juni 2018

02u30 0 Hamme CD&V heeft de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen klaar. Opvallende nieuwkomers zijn voormalig korpschef Jan Ketels en horeca-uitbater André Bruggeman.

Dat huidig burgemeester Herman Vijt (CD&V) op 14 oktober opnieuw de lijst van CD&V Hamme-Waasmunster zou trekken, was al langer geweten. Hij gaat opnieuw voor de burgemeesterssjerp en schaart een hele bende van vaste waarde en nieuwkomers achter zich. Opvallende nieuwkomer is Jan Ketels, gewezen zonechef van de politie van de zone Hamme-Waasmunter. "Voor hem kunnen we rekenen op expertise inzake veiligheidsbeleid", zegt Vijt. Ook André Bruggeman is één van de bekendere nieuwe kandidaten. Hij werd in de jaren tachtig twee keer prins der Wuitens maar nog bekender is 'Dreken Roos' van zijn horecaverleden. In 2000 stond hij nog op de VLD-lijst. Voorzitter van Spoor2, Christel Vanhoyweghen staat op de tweede plaats, gevolgd door de huidige schepenen Luk De Mey, Koen Mettepenningen en Ann Verschelden. Schepen Mieke De Keyser en raadsvoorzitter Etienne De Prijcker duwen de lijst. Jonge kandidaten zijn Silke Verschelden, beroepsviolist Stijn Vande Voorde, Lien De Vos, Pieter Bieseman, Mieke D'Hanis en Stefan De Keyser. Julie Quintelier, Johan Robberecht en Jurgen Vande Voorde hebben dan weer ervaring als ondernemers en zelfstandigen in Hamme. (KDBB)