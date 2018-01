Voor God en den Evenmensch viert 125e verjaardag 19 januari 2018

02u42 0 Hamme Toneelvereniging Voor God en den Evenmensch bestaat 125 jaar en viert dat met de voorstelling 'Revue 125' waarin liedjes, acts, teksten en theater uit het archief aan bod komen.

Dit en volgend weekend staan de acteurs van toneelgezelschap Voor God en den Evenmensch op de planken met een bijzondere voorstelling, bijna een ode aan de 125e verjaardag van de vereniging. "De hele twintigste eeuw passeert de revue, van de wereldoorlogen tot Luie Luke en Lazy Lizzie, Shakespeare, David Bowie en Queen. Troje en de Mississippi zitten er in, de domste mensen ter wereld, de Muppets, de Benidorm Bastards en een lelijk foorwijf", zegt Tjen De Munck, secretaris, regisseur, acteur en muzikant. Hij maakte een selectie uit het archief en hij schreef het scenario en de muzikale arrangementen voor de revue. Regisseur van dienst is Annelies De Wolf, woordkunstenares en docent aan de Academie in Sint-Niklaas. De vereniging heeft intussen al bijna twintig jaar zijn thuishaven in het Ringtheater waar ze een kinder- en jeugdwerking uitbouwden die springlevend is. 'Revue 125' speelt op 19, 20, 21, 26, 27 en 28 januari. Zondag om 15 uur, andere dagen om 20 uur. Tickets kosten 12 euro. Info en reservatie: www.ringtheater.be. (KDBB)