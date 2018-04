Voor God en den Evenmensch speelt 'Maria Stuart' 18 april 2018

02u35 0

Koninklijke toneelvereniging Voor God en den Evenmensch gaat vrijdag in première met 'Maria Stuart' in een regie van Do Van Ranst. In het stuk staan twee legendarische vorstinnen uit de Europese geschiedenis elkaar naar het leven: Elizabeth I van Engeland en Maria Stuart van Schotland. Friedrich Schiller schreef een bloedstollende reconstructie van de laatste dagen van Maria Stuart die veroordeeld is voor het beramen van een aanslag op Elizabeth en wacht op haar executie. Deze eigenzinnige theaterbewerking van De Oudgedienden laat zien hoe Elizabeth, net op het ogenblik dat ze haar aartsrivale definitief in haar macht heeft, inziet dat Maria Stuart minder bang lijkt te zijn om te sterven dan Elizabeth om haar te doden. Er zijn voorstellingen op 20 en 21 april en op 4 en 5 mei, telkens om 20 uur in het Ringtheater. Tickets kosten 9 euro en zijn te koop via www.ringtheater.be. (KDBB)