Vlas zingt tijdens Vlaamse feestdag 05 juli 2018

De Vlaamse actieve senioren vzw (Vlas) organiseren op 11 juli een viering in het teken van de Vlaamse feestdag. Samen met het Sint-Lutgardiskoor zorgen ze voor een zangmoment waarbij iedereen uitgenodigd wordt om mee te zingen. Dat vindt plaats op de Vlaamse feestdag zelf in zaal Familia in de Petrus van der Jeugdlaan 38. De avond gaat van start om 17.30 uur met een breughelmaaltijd. Die kost 15 euro. Om 19 uur gaat de samenzang van start. In het eerste deel worden traditionele Vlaamse liederen gezongen, in het tweede deel komt Nederlandstalige ontspanningsmuziek aan bod. Tijdens de pauze wordt iedereen uitgenodigd op de dansvloer. Info en inschrijven voor de breughelmaaltijd: 0478/33.88.04. (KDBB)