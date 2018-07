Vlaamse Angeliek zat middenin hevige bosbranden in Griekenland: "Ik dacht echt dat ik zou sterven" Koen Baten

25 juli 2018

13u21 0

Wat voor Angeliek Temmerman (24) uit Hamme een onvergetelijke vakantie in Griekenland moest worden, eindigde in een ware nachtmerrie. Ze had er een midweek geboekt in het Ramada Attika Hotel in Mati. Toen ze daar aankwam merkte ze heel wat zwarte en oranje wolken, maar kreeg ze te horen dat alles veilig was. Nog geen vijf minuten later moest ze rennen voor haar leven. “Ik had mijn gsm in handen en belde om afscheid te nemen van familie en vrienden”, vertelt Angeliek aangeslagen.

Op maandag 23 juli landde Angeliek in haar eentje in Griekenland. Al snel leerde ze enkele Vlaamse toeristen kennen onderweg naar het hotel en merkten ze de oranje en donkerzwarte wolken op. Toen ze in het hotel in Mati aankwamen kregen ze te horen dat er niets aan de hand was. “Ondanks dat had ik samen met de andere Vlamingen gevraagd of we niet konden overgeplaatst worden, en toen veranderde de hele situatie volledig”, getuigt Angeliek. “Iedereen begon rond te rennen in het hotel, de elektriciteit viel uit en het brandalarm begon af te gaan. Enkele seconden later merkte ik op dat het hotel in brand stond en liep ik naar buiten. Er was heel wat paniek en ik hoorde heel wat mensen roepen.”

De rook was erg verstikkend, Angeliek kon nog net met een ander Vlaams koppel richting de zee lopen. Alles rondom hen had intussen vuur gevat en ze zaten zo goed als ingesloten. “Toen we richting de zee liepen merkten we een kleine rots op waar we besloten hadden om onder te schuilen. De vlammen sloegen toen al meters de hoogte in en de rook verstikte ons nog meer. We hadden kleren nat gemaakt en deze voor onze neus en mond gehouden omdat we anders snel zouden stikken.” De hitte was enorm verstikkend.

Mensen schreeuwden en overal was er paniek en zag ik bewoners en toeristen met brandwonden Angeliek Temmerman

Angeliek en het andere Vlaamse koppel waren ten einde raad. “Zwemmen in zee was geen oplossing, want de hevige rook zou onze adem hebben afgesneden en dan zouden we verdrinken. Op dat ogenblik nam ik mijn gsm en belde naar het thuisfront om afscheid te nemen. Enkele minuten later belde de reismaatschappij me om te zeggen dat er snel hulp was, maar dit duurde nog zeker enkele uren”, klinkt het.

Angeliek zag intussen heel wat mensen rondom haar met brandwonden. De paniek was compleet en steeds waren er heel luide knallen van wagens die ontploften. “Het enige wat ik nu nog hoorde was het geschreeuw en de paniek. Ondertussen bleef ik maar praten met het Vlaamse koppel om bij bewustzijn te blijven. Pas na enkele uren kwam de lokale bevolking met boten op zee om ons te redden. Ik ben hen nog altijd enorm dankbaar, want zonder hen was ik er niet meer geweest”, klinkt het.

Eenmaal op zee werden ze opgevangen door een andere boot en naar een ander hotel in veiligheid gebracht. Daar kregen ze goede zorgen en informatie. “We vernamen met mondjesmaat informatie en kregen ook te horen dat een Belg overleden was door de zware bosbranden. Diezelfde avond konden we nog met een chartervlucht terug naar België.” Angeliek ging normaal vrijdag pas terug naar huis, maar is nu dolblij weer thuis te zijn. “Ik heb heel veel gezien en dit zal nog jaren aanslepen, maar ik ben opgelucht dat ik nog leef en weer thuis kan zijn”, besluit de 24-jarige.