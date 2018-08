Vl@s organiseert boottocht langs overstromingsgebieden Katrijn De Bleser

24 augustus 2018

14u45 1 Hamme De Vereniging van Vlaamse Senioren (VL@S) organiseert op zaterdag 15 september een boottocht op de Schelde en de Durme.

Tijdens die boottocht krijgen deelnemers informatie over de Sigmawerken in de omgeving van Hamme en Tielrode. Dat zijn de werken die kaderen in de aanleg van overstromingsgebieden langs de Schelde. Ook flora, fauna, streekverhalen en een stukje geschiedenis komen aan bod. Na de boottocht volgt nog een geleid bezoek aan het infopunt over de Sigmawerken op Driegoten. Wie dat wil, kan achteraf ook blijven eten in restaurant Driegoten.

De boot vertrekt op zaterdag 15 september om 9 uur aan Driegoten. Het einde is voorzien na het middagmaal. Het etentje kost 20 euro per persoon, voor de boottocht betaalt je 5 euro. Iedereen is welkom, maar inschrijven is wel noodzakelijk via 0475/58.99.98, of francois.van.de.broeck1@telenet.be.