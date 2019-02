VKS Hamme-Zogge krijgt na vele jaren broodnodige tweede voetbalterrein Koen Baten

14 februari 2019

Goed nieuws voor voetbalclub VKS Hamme-Zogge. Nog dit jaar wordt er werk gemaakt van een tweede extra voetbalterrein. Hiervoor krijgen ze hulp van de gemeente die 232.000 euro voorziet om het nieuwe terrein aan te leggen. Het huidige veld kon de hoeveelheid spelers niet meer aan en lag er hierdoor slecht bij. “Wij zijn heel tevreden dat we verder kunnen groeien", aldus voorzitter Jurgen Mettepenningen.

Maar liefst 200 spelers hielden hun training op het voetbalveld aan de Neerlandt in Hamme. De voetbalclub doet het goed, en de eerste ploeg staat momenteel ook helemaal bovenaan het klassement, maar het veld doet het heel wat minder goed. De staat is erbarmelijk, en daarom was een tweede veld echt broodnodig. “Met de hoeveelheid spelers die onze club telt was de situatie echt onhoudbaar geworden", zegt Mettepenningen. “Het terrein zag zoveel af. Dit weekend hebben we door de regenval de wedstrijden nog moeten afgelasten omdat de staat van het veld niet bespeelbaar was.”

Dat de gemeente nu tussenkomt om in een tweede voetbalterrein te voorzien voor de club is alleen maar goed nieuws. “Wij zijn hier heel tevreden mee. Nu kunnen we binnenkort alles verdelen over de twee terreinen, waardoor het eerste minder zwaar belast zal worden", klinkt het. Wanneer de aanleg van het tweede terrein zal starten is op dit moment nog niet duidelijk. Op de laatste gemeenteraad in Hamme werd wel alles goedgekeurd door het schepencollege. “Een tweede terrein was echt nodig. Daarom kochten wij de grond naast het eerste terrein om te investeren voor de club. Het terrein zal in natuurgras aangelegd worden", zegt schepen van sport Luk De Mey.

Het eerste elftal van VKS Hamme-Zogge zal onder meer het nieuwe plein gebruiken om te trainen en hun wedstrijden te spelen. De voorzitter is heel tevreden met de beslissing van de gemeente en wil hen daar dan ook ontzettend hard voor bedanken. “We zijn heel blij dat het zover is gekomen, want we wachten er al heel wat jaren op. Voor onze toekomst te garanderen helpt dit", klinkt het.

Omdat het eerste terrein zodanig hard heeft afgezien, is ook dit terrein eigenlijk aan vernieuwing nodig, maar momenteel bestaan hier nog geen concrete plannen voor. “De aandacht gaat nu eerst naar het nieuwe terrein, maar eigenlijk is het bestaande plein ook aan vernieuwing toe", geeft Mettepenningen toe. “We zullen dit verder bekijken in de toekomst en zien wat er mogelijk is", klinkt het.