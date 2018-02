Vincent Browet is nieuwe directeur MS MIRA 22 februari 2018

02u41 0 Hamme Vincent Browet is de nieuwe directeur van Middenschool MIRA in Hamme. Hij volgt Bea Van Gelderen op die op 1 januari 2018 met pensioen ging. "Mijn ambitie? Samen met de leerkrachten onze leerlingen coachen tijdens hun groei."

Sinds 1 januari van dit jaar geniet Bea Van Gelderen van haar pensioen. Even had middenschool MIRA geen directie, maar sinds deze week brengt Vincent Browet daar verandering in. Hij neemt voortaan het directeurschap voor zijn rekening en dat doet hij met heel veel goesting. De 36-jarige Lebbekenaar heeft een verleden in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen. Eerst als leerkracht, nadien als beleidsondersteuner. "Die job bestond onder andere uit het ondersteunen van de directie en helpen opmaken van beleidsplannen. Het directeurschap is iets wat al langer kriebelt bij mij, maar ik heb even afgewacht tot ik me er echt klaar voor voelde en tot ik een school vond waarmee ik een klik had", zegt Browet.





Doelstellingen

Die klik vond hij bij middenschool MIRA in de Loystraat in Hamme. "Ik kan me helemaal vinden in de visie van het gemeenschapsonderwijs en ook de locatie trok me aan. Ik ken hier nog niets of niemand en dat maakt dat ik de school en alle facetten errond objectief kan bekijken." Browet zet alvast enkele doelstellingen voorop. "Het watervaleffect wil ik er graag uit krijgen. Zodat leerlingen meteen in de juiste richting zitten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ik wil meer een leider zijn dan een directeur om hen zo samen met het leerkrachtenteam te begeleiden. De tijd van een echte hiërarchie is voorbij. Natuurlijk gelden er regels, maar leerlingen moeten kunnen groeien op de manier dat ze dat zelf willen."





Concrete toekomstplannen zijn er nog niet. "Eerst alles in kaart brengen en de school goed leren kennen, pas daarna samen toekomstplannen maken, met de nadruk op 'samen'", aldus de nieuwe directeur. (KDBB)