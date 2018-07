Vijf artiesten op jubileumeditie Hamme Zomert 13 juli 2018

De ticketverkoop voor de tiende editie van Hamme Zomert op 18 augustus is aan de gang. Voor de jubileumeditie halen de organisatoren vijf artiesten naar Hamme in plaats van drie. De Romeo's, The Amazing Flowers, Tinne Oltmans, RFF met Gio Kemper en coverband Diaz zullen het podium vullen. Er wordt extra ingezet op show en beleving in de vorm van lichteffecten. Dat alles in een grote tent op het Hamse marktplein.





De toegangsprijs bedraagt 16 euro aan de kassa en 12 euro in voorverkoop. Info en tickets: www.hammezomert.be. (KDBB)