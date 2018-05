Vigor Wuitens zoekt nieuwe spelers 18 mei 2018

Voetbalclub Vigor Wuitens wil zijn jeugdwerking opnieuw op gang trekken nadat ze in 2016 veel spelertjes verloren.





"Onze jeugd zat op een niveau tussen elite en interprovinciaal. Aan het einde van het seizoen werden we geconfronteerd met de afschaffing van dat niveau. Er kwam een audit om te bepalen op welk niveau onze jeugd moet spelen. We behaalden drie sterren en blijven zo op het hoogste niveau spelen", zegt Guy Debusschere van Vigor Wuitens. De club gaat nu op zoek naar nieuw talent bij zowel bij de U15, U16, U17 en U19. "We zoeken ook gediplomeerde trainers voor onder- en middenbouw", zegt Debusschere.





Spelers en kandidaat-trainers kunnen zich vanaf volgende week elke dinsdag en donderdag aanbieden van 18.30 tot 20 uur op de terreinen van de club of via jeugd@vwhamme.be. (KDBB)