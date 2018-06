Vierde garageverkoop in Hamme 07 juni 2018

De Hamse Garageverkoop is op 24 juni aan zijn vierde editie toe. Wat begon als en kleinschalig initiatief om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen in de wijk Schaubeke, is intussen uitgegroeid tot een evenement met een massa deelnemers en nog meer bezoekers. Vorig jaar nog zetten 390 Hammenaren de poorten van hun garage open. "Ook dit jaar lopen de inschrijvingen binnen", zegt Mia Roels, bezieler van de Garageverkoop. "We hadden nooit verwacht dat zo'n klein initiatief zoveel bijval zou krijgen. Het geeft een erg fijn gevoel. We mogen elk jaar een mooi bedrag schenken aan lokale goede doelen. Ook dit jaar kozen we er al twee uit, maar die blijven voorlopig nog geheim." Deelnemers betalen 5 euro en kunnen nog inschrijven tot 11 juni bij Mia, Schaubeke 11 of via www.garageverkoophamme.be. (KDBB)