Vier dagen feest 09 maart 2018

02u45 0

ZATERDAG 10 MAART





4 14 tot 17 uur: Kinderhappening in zaal H@mbiance met als thema 'Circus'.





4 14 uur: Plechtige afhaling van Prins Fluppe I





ZONDAG 11 MAART





4 13.30 uur: Vertrek reclamestoet





4 14.30 uur: Vertrek 62ste Wuitenscavalcade die gevormd wordt in de Nijverheidstraat, Vooruitgangstraat en Zouavenstraat. De stoet vertrekt via de Klaprooslaan en volgt volgend traject: Mergelbeek - Vlierkouter - Kannunik de Meyerlaan - Damstraat - Damputstraat - Koningin Astridlaan - Sportpleinstraat - Veldstraat - Tweebruggenplein - Hospitaalstraat - Slangstraat - Spoorwegstraat - Koning Albertplein - Stationsstraat - Hoogstraat - Kerkstraat - Jagerstraat - Marktplein





4 17.30 uur: start slotshow marktplein





4 22 uur: uitslag cavalcade Café Sportecho





MAANDAG 12 MAART





4 10 uur: start carnavalsmarkt in Buntstraat





4 13.30 uur: Vertrek kinderstoet met 1.300 leerlingen van basisscholen van Tweebruggenplein naar Markt





4 15 uur: Prins Fluppe I bezoekt woonzorgcentrum Meulenbroek





4 22 uur: Verbranding van de Versleten Wuiten op het Tweebruggenplein sluit het officiële gedeelte af





DINSDAG 13 MAART





4 Avond: 'Vettigen Destag', veel carnavalisten vieren dat nog in hun stamkroeg. (KDBB)