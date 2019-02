VIDEO: Vier gewonden bij zware crash op de N41 Koen Baten

17 februari 2019

23u09 0

Op de N41 ter hoogte van Keukens van Moerzeke zijn vier gewonden gevallen bij een zware crash. Het kwam tot een frontale aanrijding tussen een Mercedes en BMW. Een passagier moest uit het voertuig bevrijd worden door de brandweer.

De zware crash gebeurde kort voor 22.00 uur zondagavond. De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment nog onbekend, maar vermoedelijk wou de BMW naar links afslaan en schatte hij de afstand van de Mercedes die richting Dendermonde reed verkeerd in. Wat volgde was een hevige klap waarbij de BMW rond zijn as draaide en in de berm terechtkwam.

De inzittenden van beide voertuigen raakten gewond. Een passagier, een vrouw, werd uit voorzorg door de brandweer uit de BMW bevrijd. Alle vier werden ze naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De slachtoffers zijn er niet zwaar aan toe, maar de materiële schade was groot. De rijbaan lag ook bezaaid met brokstukken van beide voertuigen.

Door de zware crash is de N41 een tijd afgesloten geweest voor alle verkeer.