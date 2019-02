VIDEO Achterbouw van woning volledig vernield: mogelijks kleine ontploffing geweest Koen Baten

24 februari 2019

23u30 0 Hamme Een woningbrand op de Theet in Hamme heeft zondagavond heel wat schade aangericht. Het vuur ontstond kort voor 22.00 uur vanavond in de achterbouw van de woning vlakbij het bedrijf VanDenBroeck. Het was een overbuurman die het vuur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. “Ik was televisie aan het kijken toen mijn hond plots zenuwachtig werd", klinkt het.

Enkele seconden later hoorde de man een luide knal. Hierop verwittigde hij meteen de brandweer. Bij aankomst was er al heel wat rook in de achterruimte te zien. De bewoners, moeder en zoon, konden op tijd naar buiten gaan en werden tijdelijk opgevangen bij de overburen om te bekomen van de shock. “Doordat de deur van de achterbouw naar de woonkamer open stond kon de rook zich snel verspreiden", zegt officier Paul Van Der Cruyssen. “Mogelijks is er ook een kleine ontploffing geweest, want de muur achteraan staat bol", klinkt het.

“We hebben uiteindelijk de brand kunnen onderbreken aan enkele zetels die vuur hadden gevat", vult Van Der Cruyssen aan. “Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De hele woning heeft wel aanzienlijke rookschade opgelopen.” De brandweer liet alles grondig verluchten. De Theet was tijdens de brand volledig afgesloten voor het verkeer.