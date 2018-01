Verschanst in garage met gasfles SPECIAAL INTERVENTIETEAM KAN MAN NA VIER UUR OVERMEESTEREN KOEN BATEN

02u30 0 Foto De Rycke De garage in de Weststraat, toen de brandweer drie weken geleden opgeroepen werd voor rookontwikkeling. Hamme In de Weststraat in Hamme heeft een man zich zaterdag vier uur lang opgesloten met een gasfles in de garage van zijn woning. Een speciaal interventieteam van de politie kon hem uiteindelijk overmeesteren. Wat hem bezielde, is niet bekend. Buurtbewoners moesten al die tijd binnen blijven.

Rond 12 uur zaterdag kwam bij de hulpdiensten een eerste melding binnen over problemen in de Weststraat 1. De politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar wisten op dat moment ook niet wat er juist aan de hand was. Uiteindelijk bleek dat de bewoner zich had opgesloten in de garage, en een gasfles bij had. Toen hij weigerde naar buiten te komen, werd de straat volledig afgezet. De buurtbewoners werd gevraagd binnen te blijven. Ook zijn vrouw en zoon mochten het huis niet verlaten.





Discussie

"Plots merkten we dat het hier vol politie en ambulances stond", vertelt een buurtbewoner die liever anoniem blijft. "Niemand wist wat er aan de hand was. We kregen orders van de politie om niet meer naar buiten te komen", klinkt het. Volgens sommige buurtbewoners zou in de woning een discussie zijn ontstaan en sloot de man zich daarom op in de garage met een gasfles. Waarover de discussie ging, is niet bekend.





De politie praatte in op de man en vroeg hem zich over te geven. Elke poging mislukte. Daarom werd een speciale dienst van de politie erbij gehaald. Zij vielen rond vier uur de garage binnen en konden de man overmeesteren. Al die tijd was er geen gevaar voor de omwonenden. "Wij zijn nooit geëvacueerd omdat er geen gevaar was. Gelukkig is alles goed afgelopen en ik hoop ook dat het bij die bewoners weer goed komt", klinkt het.





De korpschef van de politiezone Hamme/Waasmunster zegt dat het parket een onderzoek is gestart. "Meer informatie mogen wij over de zaak op dit moment niet geven. Het klopt het incident enkele uren duurde", zegt korpschef Maria De Sterck. Het parket afdeling Dendermonde wil geen commentaar geven over de feiten. Iets minder dan 3 weken geleden, op 20 december, moest de brandweer ook al naar de Weststraat 1 voor rookontwikkeling.