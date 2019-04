Vernieuwde polikliniek wil aanspreekpunt vormen voor lokale zorg in regio Koen Baten

03 april 2019

11u22 1 Hamme De polikliniek in de Hospitaalstraat in Hamme heeft een grondige renovatie achter de rug. Het interieur en de vormgeving waren sterk verouderd waardoor een renovatie van de kliniek meer dan nodig was. Er is ruimte voor acht plaatsen tegelijk te werken. De lokalen kunnen gebruikt worden door meerdere artsen, waardoor er een ruimer aanbod is. “Velen dachten dat de kliniek hier zou weg gaan, maar niets is minder waar, wij willen in de regio van Hamme een lokaal aanspreekpunt vormen voor de zorg”, zegt medisch directeur Philip Nieberding.

De vernieuwde polikliniek AZ Nikolaas, voor kleine bezoeken en ingrepen, is in gebruik sinds eind januari, maar werd nu officieel voorgesteld aan het grote publiek. Het oude interieur maakte plaats voor een frisse en modernere look. Alle activiteiten verhuisden ook naar het gelijkvloers. “De lokalen hebben een grondige opknapbeurt gekregen. Het gebouw was oud en voldeed niet meer aan alle regels zoals het hoorde", zegt Nieberding. “Met de vernieuwing hebben wij meteen ook alles in orde gebracht zodat we nog jaren verder kunnen", klinkt het.

De renovatie van de kliniek is ook een signaal naar de bewoners van Hamme en omstreken. Er was sprake dat de kliniek zou verdwijnen en dat er geen consultaties in de buurt meer mogelijk zouden zijn. “Met deze renovatie en investeringen geven we toch een sterk signaal dat we niet weg gaan, en dat we het belangrijk vinden om voor lokale zorg te blijven gaan", klinkt het. “Een vlotte bereikbaarheid voor iedereen en snelle ambulante hulp is een pluspunt en dat moeten we zeker blijven uitspelen.”

Het AZ Nikolaas zit verbonden met zes andere klinieken in de regio van het Waasland. Dit geeft meer mogelijkheden qua werking. In de kliniek in Hamme is plaats voor 12 specialisten die de patiënten kunnen behandelen. De ruimtes zijn door de renovatie ook een pak groter en dus beter werkbaar. “We kunnen onder meer echografie doen, maar ook longziekten en heel wat andere zaken kunnen we hier onderzoeken", klinkt het. “We zijn heel vlot bereikbaar en het is belangrijk dat we hier zijn. We willen dan ook blijven investeren in deze kliniek en onze zorg zo hoog mogelijk houden voor alle patiënten", klinkt het.

Naast medische beeldvorming en een bloedprikplaats is er ruimte voor acht disciplines om gelijktijdig te werken. Omdat vele lokalen door meerdere artsen kunnen gebruikt worden, is het totale aanbod ruimer, dat kan u hieronder vinden. Op de eerste verdieping bevindt zich het brugzorghuis MIRA, dat plaats biedt aan 20 patiënten.