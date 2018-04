Vernieuwd LVZ brengt kandidaten aan voor Open Vld 04 april 2018

Het Liberaal Verbond der Zelfstandigen (LVZ) Hamme-Waasmunster heeft een nieuw bestuur. Acteur Frank Van Erum van de Rotahoeve, Wendy De Kinders van de firma De Kinders-Salembier, Mathieu Weyn van Bezetwerken Weyn en Kristien Mertens van dagbladhandel Huis Mertens vervoegen het bestuur. "We blijven ons inzetten voor de belangen van de ondernemers", zegt voorzitter Frederic Leleux. "LVZ is vooral bekend van het Bal van de Ondernemer en we zijn één van de trekkers van het BIN-project. Onze vereniging is levendiger dan ooit." LVZ draagt ook kandidaten voor aan Open Vld Hamme met het oog op de verkiezingen. Zo komen Leleux, Iris Wuylens, Frank Van Erum, Mathieu Weyn, Wendy De Kinders, Kristine Mertens en Kristel De Smet op de lijst. (KDBB)