Vermiste tieners gezond en wel teruggevonden 25 april 2018

De twee tieners uit Hamme en Meise die vermist waren, zijn gezond en wel teruggevonden in Nederland.





Nathalie De Smet en Yonah Buerms gingen afgelopen weekend naar de Blaarmeersen in Gent, maar verdwenen daarna spoorloos. De ouders van de tieners hebben het hele weekend opgeroepen om een teken van leven te geven. Ook Child Focus had een opsporingsbericht verspreid over de tieners. "In de nacht van maandag op dinsdag hebben we ze dan gezond en wel teruggevonden in Nederland", zegt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. Waarom de twee naar Nederland zijn getrokken, is niet bekend. (KBD)