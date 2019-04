Verbranding versleten ‘Wuiten’ zet laatste feestnacht in voor Hamme carnaval Koen Baten

01 april 2019

23u22 0

Zopas werd in Hamme de oude versleten Wuiten in brand gestoken, het symbool van Hamme. De popverbranding maakt een einde aan Hamme carnaval 2019 en zorgt voor een laatste grote feestnacht in Hamme. Ook voor prinses Charlien was het een fantastische editie. Zij bedankte ook iedereen voor het geweldige feest en de driedaagse.

Duizenden carnavalisten zakten af naar het Tweebruggenplein in Hamme op de verbranding van de Wuiten mee te maken. Er werd tijdens de verbranding van de Wuiten stevig gedanst rond het symbool van Hamme, en de Hammenaren hadden er duidelijk nog heel veel zin in. Heel wat carnavalisten hielden het hierbij niet droog en lieten een traan omdat hun carnavalsfeest er weer op zit.