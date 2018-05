Vandalen teisteren visvijvers VISSEN WORDEN GEDOOD - VUILNIS SLINGERT LANGS OEVERS KATRIJN DE BLESER

16 mei 2018

02u33 0 Hamme De visvijvers in Hamme worden geteisterd door vandalen en feestvierders. Vissen worden niet terug in het water gelaten maar meteen op de barbecue gelegd. En de resten van de maaltijd blijven langs de oevers liggen met daarbovenop een massa zwerfvuil.

"Onlangs nog dreef er een zak op het water met daarin een vis die al ontbonden was. Aan de visresten zat nog een vork vast", zegt Etienne, die al zes jaar wekelijks komt vissen in de gemeentelijke visvijver aan het Meulenbroek. Aan die vijver komen dagelijks een 25-tal vissers hun hengel uitwerpen. Sportvissen is er toegelaten mits vergunning, vissen meenemen naar huis om op te eten mag niet. "Het is hier een mooie plaats om te vissen, ik kom hier heel graag", zegt Etienne. "Maar 's avonds als iedereen weg is, gebeuren hier dingen die niet horen. Een tijdje geleden ging ik als laatste visser naar huis. Aan de parking bedacht ik me dat ik mijn visnet vergeten was. Toen ik terug aan het water kwam, zaten er al enkele illegale vissers."





Opzichter

De gemeentelijke visvijvers hebben een opzichter die enkele keren per dag langskomt. "De mensen die hier overlast veroorzaken, wachten tot iedereen weg is, ook de opzichter is er dan niet meer", weet Etienne. "Dan worden vissen gevangen om mee te nemen naar huis, of nog erger, ze worden ter plaatse gestroopt en hier op de barbecue gelegd. Er worden dan wegwerpbarbecues gebruikt die op de openbare tafels gezet worden en die bakjes blijven dan ook gewoon staan. Zo wordt de omgeving van de mooie vijver een vuile poel. Soms wordt hout uit de omliggende bossen gebruikt om een kampvuurtje te maken, dat is ronduit gevaarlijk."





Jaarlijks investeert de gemeente in nieuwe vissen die een thuis krijgen in de visvijver aan het Meulenbroek en in de Gespoelde Put in Moerzeke.





Meer politiepatrouilles

"We zijn het dan ook beu dat mensen alles er om zeep helpen", zegt schepen van Sport, Luk De Mey (CD&V). "Onze opzichter doet zijn uiterste best maar hij kan er ook niet dag en nacht aanwezig zijn. Daarom werd met de lokale politie nu de afspraak gemaakt dat ze er meer zullen patrouilleren. Als ze opmerken dat er dingen gebeuren die niet horen, wordt meteen een proces-verbaal opgemaakt. Er volgt dan een GAS-boete voor het overtreding van het visreglement. Mensen die afval achterlaten, worden beboet als sluikstorters." Die boetes kunnen oplopen tot 500 euro.





Het gemeentebestuur roept iedereen die regelmatig aan de visvijvers komt op om te helpen om de wantoestanden tegen te gaan. "We willen sociale controle gebruiken als wapen in deze strijd. Iedereen die er komt en die merkt dat er mensen de regels overtreden, vragen we om meteen de politie te bellen of het gemeentebestuur te verwittigen. Op die manier hopen we deze vormen van overlast snel de kop in te kunnen drukken", aldus De Mey.