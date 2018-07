Vandalen steken bomen in brand aan speelplein 16 juli 2018

02u30 0 Hamme Het speelplein aan het Kaaiplein in Hamme werd getroffen door een vandalenstreek door enkele jongeren.

De jongeren waren er aan het spelen met vuur en hebben enkele bomen in brand gestoken aan het kaatsterrein. De brandweer van Hamme werd verwittigd en was snel ter plaatse waardoor er erger voorkomen kon worden. Het speelplein is verontwaardigd door de brand, maar liet weten dat hun werking hierdoor niet in het gedrang komt. Gisteren waren ze heel de dag op uitstap naar Domein Puyenbroeck. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. Maandag kan het speelplein gewoon opnieuw open voor de kindjes. (KBD)