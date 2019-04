Vanaf nu ook AED toestel beschikbaar op Zwaarveld Koen Baten

02 april 2019

14u31 0

Op het industrieterrein Zwaarveld in Hamme is vanaf nu ook een AED-toestel aanwezig. De defibrillator kan van pas komen wanneer er mensen in nood verkeren. Het AED-toestel is een geschenk van ‘De Businessclub Zwaarveld’ aan het gemeentebestuur van Hamme. Het toestel is sinds eind maart geplaatst en operationeel om te gebruiken. De gemeente heeft op verschillende plaatsen nog AED-toestellen hangen die in het verleden al hun nut bewezen hebben. Het toestel is terug te vinden aan de parking van de HIM op het Zwaarveld.