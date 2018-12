Van hofdame tot Prinses Carnaval! Charlien laat Stef en Jan achter zich Koen Baten

23 december 2018

18u01 0 Hamme Charlien Geerinckx (27) mag zich Prinses Carnaval Hamme 2019 noemen. Ze haalde het afgelopen weekend nipt van Stef — met 27 stemmen verschil — en oudgediende Jan. “Ik ben er klaar voor om alles te geven!”

Charlien is allesbehalve een nieuwkomer in de Hamse carnavalswereld. Zo draait ze al jarenlang mee als hofdame voor verschillende prinsen carnaval — onder wie ook Stef, die in het verleden de titel al in de wacht sleepte. Toch heeft ze deze keer tot het allerlaatste moment getwijfeld om zich kandidaat te stellen. Ze wist immers niet goed hoe de tegenkandidaten zouden reageren op haar deelname. “Maar ze hebben het heel sportief opgenomen”, klinkt het. “Het werd een bijzonder leuke strijd en we zijn nog altijd enorm goeie vrienden voor het leven.”

Al werd het ook een bijzonder spannende strijd om de titel. Een strijd die duidelijk ook heel wat fans wilden volgen in de Hambiance. Zij werden er getrakteerd op een erg kleurrijke en spektakelrijke show.

Charlien werd uiteindelijk Wuitensprinses met 27 stemmen meer dan Stef. Zij wist 638 stemmers te overtuigen, hij kreeg er 611 achter zijn naam. Wat verder achterop moest Jan het met 245 stemmen stellen. “Ik ben echt super tevreden”, reageerde Charlien. “Ik had het ook nooit verwacht, een stemming is zo onvoorspelbaar. Het was ook tot de laatste minuut bijzonder spannend. We waren elkaar allemaal waard en hebben een prachtige show in elkaar gestoken. Dit is echt een droom die werkelijkheid wordt. Carnaval meemaken als prinses, is iets onvergetelijk!”

Charlien heeft er al een zware campagne opzitten, maar eigenlijk begint alles nu pas. “De laatste weken waren bijzonder zwaar”, knikt ze. “En uiteraard heb ik ook na de verkiezing nog stevig gevierd. Maar je doet het allemaal voor het resultaat, en dat is het belangrijkste. Stef en Jan hebben me ook meteen gefeliciteerd, en dat heeft me enorm veel plezier gedaan.”

De komende weken zullen wat rustiger zijn, maar midden februari mag Charlien dan alweer volop ‘aan den bak’. Wat niet wil zeggen dat ze tot dan niets om handen heeft. Zo zal ze haar kleren voor de optocht moeten bestellen. “Maar ik zie het uiteraard enorm zitten. We gaan er samen een groot feest van maken, dat kan ik nu al beloven.”