Uurtje langer genieten van 'Hamme Culinair' 24 mei 2018

Zaterdag is Hamme Culinair aan zijn derde editie toe. Een twintigtal zelfstandigen uit de eigen gemeente overspoelen dan het dorpsplein van Moerzeke voor een gezellige eet- en drinkmarkt met streekproducten.





Eetkraampjes, wijnstanden, een bakker, een Chinees restaurant, een loungebar een macaronkraam, een ijskar, een wafelkraam en vleeswaren van Marie-Anne -The Sky is the Limit- De Nil. Al deze puur Hamse producten zijn komend weekend te proeven op het gezellige dorpsplein van Moerzeke voor de derde editie van Hamme Culinair. "Na twee succesvolle edities is Hamme Culinair al goed bekend bij het grote publiek", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V) die ook voorzitter is van Ondernemend Hamme. "De formule blijft ongewijzigd. Met een combinatie van pagodetenten en foodtrucks zal het dorpsplein weer omgetoverd worden tot de culinaire place-to-be", zegt Tom Waterschoot (Open Vld), voorzitter Toerisme Hamme. Op vraag van bezoekers en standhouders werd dit jaar beslist om het evenement een uurtje langer te laten duren: van 15 tot 23 uur. "Hiermee tonen we aan dat Hamme een levendige gemeente is met een bloeiend ondernemerslandschap en toeristische aantrekkingskracht." Er is een springkasteel en kinderanimatie. Gratis toegang. Alle standhouders zijn te vinden op de Facebookpagina van Ondernemend Hamme. (KDBB)