Uniek dodenhuisje aan bloemenkorfsite blijft toch behouden en wordt geïntegreerd in nieuw complex Koen Baten

19 april 2019

12u43 1 Hamme Het oude dodenhuisje dat aan de Hospitaalstraat in Hamme staat blijft behouden in het nieuwe complex van sociale woningen en ouderenzorg dat op de zogenoemde ‘bloemenkorfsite' komt te staan. De gemeente nam deze beslissing omdat de kapel een historische waarde heeft die niet verloren mag gaan. “Dit kapelletje is redelijk uniek voor Oost-Vlaanderen en daarom zou het zonde zijn dat het verdwijnt door de bouw van het nieuwe complex”, zegt schepen van Erfgoed Jan De Graef ( N-VA).

De afbraakwerken aan de site en de opbouw van het complex zijn intussen al volop bezig. Op het terrein staat nu enkel nog een eenzaam kapelletje, maar dat zal binnenkort geïntegreerd worden in het gloednieuwe complex dat plaats geeft aan een kinderopvang met plaats voor 56 kinderen en 40 assistentiewoningen. “Het kapelletje of dodenhuisje is belangrijk erfgoed voor onze gemeente. Daarom hebben we samen met het hele bestuur en de aannemer beslist om het niet af te breken”, zegt erfgoedschepen Jan De Graef. “Het is het laatste stukje van het originele klooster dat er lang geleden stond.” Het dodenhuisje dateert van de jaren 50.

Renoveren

Ook binnenin ligt nog een zeer uniek object. “Er ligt nog een koude steen binnen, waar vroeger het lichaam op bewaard werd voor het begraven werd”, klinkt het. Beschermd is het monument niet, maar de waarde voor de gemeente is groot genoeg om het niet zomaar af te breken. “De buitenkant van het dodenhuisje zal wel gerenoveerd worden, en kan hetzelfde uiterlijk krijgen als dat van het nieuwe complex”, zegt De Graef.

Binnenkant bewaren

Welke invulling het dodenhuisje moet krijgen, is op dit moment nog niet duidelijk. De kapel zal in het complex geplaatst worden naast een fietsenstalling met een grote luifel. “De mogelijkheid is er om er eventueel een stille ruimte van te maken of een plaats om even tot rust te komen, maar hierover moeten de besprekingen nog gevoerd worden”, licht de schepen toe.

Het is wel de bedoeling om de binnenkant van het dodenhuisje volledig te bewaren zoals het is. “In tegenstelling tot de buitenkant plannen we binnenin geen aanpassingen of verbouwingen. Ook de koude steen zal dus blijven liggen in de kapel. Deze ruimte is te uniek om zomaar aan de kant te schuiven”, besluit De Graef.