Twintig volwassenen halen zwemdiploma Katrijn De Bleser

04 september 2018

Twintig volwassenen behaalden deze zomer een zwembrevet in het Hamse openluchtzwembad. In het openluchtzwembad worden sinds twee jaar zwemlessen voor volwassenen georganiseerd. "Die gaan steeds door voordat het zwembad officieel de deuren opent. Op die manier kunnen volwassenen hun watervrees overwinnen of gewoon op een rustige manier een nieuwe zwemtechniek aanleren", zegt schepen van Sport, Luk De Mey (CD&V). Afgelopen zomer werden in het Hamse openluchtzwembad vier volwassenen van hun watervrees af geholpen. "Daarnaast zijn er zestien volwassenen die een nieuwe zwemtechniek hebben aangeleerd of die hun zwemtechniek verbeterden", zegt zwembadbeheerder Elisabeth Poppe.