Tweede plein voor VKS Zogge 30 april 2018

02u23 0

Voetbalclub VKS Zogge krijgt binnenkort zijn tweede voetbalterrein. De notariële akte voor de aankoop van de twee weiden is intussen rond. Die kostten de gemeente 91.050 euro.





"De club heeft een bloeiende werking en daarom is een tweede voetbalveld noodzakelijk", zegt schepen van Sport, Luk De Mey (CD&V).





Nu volgt nog de aanbesteding en dan gaan de werken voor de aanleg van het voetbalplein van start. "Zo hopen we dat het volgende voetbalseizoen van start kan gaan met twee voetbalpleinen voor VKS Zogge." (KDBB)