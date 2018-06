Tweede editie van seniorenfestival Oeverrock met Garry Hagger 23 juni 2018

Seniorenfestival Oeverrock was gisteren aan zijn tweede editie toe. Garry Hagger en Eveline Cannoot kwamen langs voor een gezellig optreden in de tent aan dagverzorgingscentrum Den Oever. Het was dan ook het team van Den Oever dat het seniorenfestival organiseerde. "Op deze manier leren mensen de werking van het dagverzorgingscentrum op een laagdrempelige manier kennen", zegt Femke Vermeir, coördinator van dagverzorgingscentrum Den Oever. "We kunnen rekenen op een heel team vrijwilligers om alles mee in goede banen te leiden. Ze staan mee in voor de verkoop van eten en drinken, maar evengoed om alles tijdig klaar te zetten en op te ruimen." Niet enkel nieuwsgierige senioren kwamen een kijkje nemen, ook hun kinderen en kleinkinderen waren erbij om samen te genieten van een sfeervolle namiddag. (KDBB)