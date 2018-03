Tweebruggenplein even afgesloten 10 maart 2018

Om de festiviteiten in het teken van de Wuitensfeesten in goede banen te leiden, wordt het Tweebruggenplein afgesloten voor alle verkeer en dat vanaf morgenmiddag 12 uur tot dinsdagmiddag om 12 uur.





Nu ook enkele kruispunten met de N41 zijn afgesloten in het kader van de aanleg van het nieuwe fietspad, kan dat voor extra hectische verkeerssituaties zorgen. De politie laat weten dat het kruispunt van de N41 met de Noordstraat wel open blijft. Ook het kruispunt van de N41 met Hooirt en Broekstraat blijft gewoon bereikbaar. (KDBB)