Twee rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontrole 26 juni 2018

02u52 0

De politie van Berlare-Zele en Hamme-Waasmunster heeft een alcoholcontrole gehouden. In Waasmunster liepen vier bestuurders tegen de lamp. Twee rijbewijzen werden effectief ingetrokken. Er werden ook nog vijf andere verkeersinbreuken. In Berlare werden twee bestuurders onderschept met meer dan een promille alcohol in hun bloed. Verder werd er ook een bestuurder betrapt die zich in de alarmfase bevond. Zij zullen zich later allemaal moeten verantwoorden in de politierechtbank. (KBD)