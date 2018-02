Twee jaar rijverbod voor straatracers 24 februari 2018

Twee straatracers moesten zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde. Op 29 oktober 2016 sloegen ze aan het racen op het industrieterrein van Hamme. De race eindigde met een crash tegen een derde auto waarvan de bestuurder gewond raakte. Op het Zwaarveld begon Kevin V.M zijn vriend Wouter D.C. plots uit te dagen en haalden de twee hoge snelheden. "Ik heb haantjesgedrag willen vertonen, maar dat was zeer dom van mij", vertelde Kevin gisteren in de rechtbank. De race eindigde met een ongeval, maar volgens de advocate is de oorzaak van het ongeval geen gevolg van het racen, iets waar de politierechter later in volgde. Voor het gedrag werden beide beklaagden veroordeeld tot een boete van 2.400 euro en twee jaar rijverbod. Allebei zullen ze ook opnieuw moeten slagen in hun examens en medische en psychologische proeven ondergaan. "Ik hou niet van racers op de openbare weg, laat dat duidelijk zijn", besloot de politierechter. (KBD)