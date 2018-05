Tuinhuis uitgebrand door barbecue 08 mei 2018

Op de Moerheide in Hamme is zondagavond iets na 23 uur een tuinhuis volledig vernield door een brand.





De oorzaak van de brand was een te hete barbecue die in het tuinhuis was geplaatst. De hitte verspreide zich in de ruimte waardoor er plots vlammen tevoorschijn kwamen. De brandweer van Hamme kon niet meer voorkomen dat het tuinhuis volledig uitbrandde.





Ze blusten het vuur gecontroleerd. Niemand raakte gewond. (KBD)