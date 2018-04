Trouw aan Kunst op de planken met 'Boeing Boeing' 18 april 2018

Toneelvereniging Trouw aan Kunst staat vanaf vrijdag op de planken met 'Boeing Boeing' in een regie van huisregisseur Thomas De Wit. 'Boeing Boeing' is een deurenkomedie van Marc Camoletti. De rijke vrijgezel Bernard heeft de tijd van zijn leven met drie stewardessen. Hij werkt een schema van vluchten uit zodat de dames elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen. Tot de komst van de snellere Boeing roet in het eten komt strooien. Er zijn voorstellingen op 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 en 29 april in zaal Rico's. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop via 0477/33.29.12 of





www.trouwaankunst.com.





