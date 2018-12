Toneelgezelschap Schakels brengt volks blijspel in De Zouaaf Koen Baten

05 december 2018

10u22 2

Hams toneelgezelschap Schakels komt half december met een nieuwe komedie, ‘Vrijgezellen en vrij-gezellen’ van Karel Eens. Aan het stuk nemen twaalf spelers deel, de regie is in handen van Maurits De Pillecyn.

Het is niet de eerste keer dat de groep een stuk brengt van Karel Eens. “In het verleden brachten we eerder al ‘Dolle pret in 't Cabaret’ van hem”, aldus De Pillecyn. Het verhaal gaat over drie vrijgezellen die in hun stamcafé, Café d’Amour drie single dames ontmoeten. Ze vragen zich af waarom ze nog geen lief hebben. “De facteur reikt daarna de oplossing aan en zegt dat ze binnen de drie weken een lief moeten hebben als weddenschap", klinkt het. Er is echter nog iemand — een prostituee — getuige van de weddenschap, wat uitmondt in hilarische toestanden in het café.

De voorstellingen gaan door op woensdag 12 december, 14 december, en zaterdag 15 december, telkens om 20 uur ‘s avonds. Zondag 16 december is er ook nog een voorstelling om 15 uur. Alles gaat door in De Zouaaf aan de Zouavenstraat. Tickets kosten 9 euro en kunnen besteld worden via 0478/48.59.27.