Toeristische info in andere talen aan Mirabrug Redactie

16 juli 2018

Aan de Mirabrug krijgen toeristen voortaan niet enkel informatie in het Nederlands. Er werden nu borden neergepoot waarop de toeristische informatie ook in andere talen te lezen is. "We merken dat de Mirabrug steeds meer een toeristische site wordt. Mensen uit het buitenland strijken hier neer met hun camper', weet schepen van Toerisme, Tom Waterschoot (Open Vld). "Daar wilden we graag op inspelen. Daarom plaatsten we een informatiebord waarop we in het Engels aangeven waar de mooiste toeristische plekjes van onze gemeente zijn."