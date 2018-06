Toekomststraat één weekend lang 'Natte Dreef' DEELNEMERS TRIATLON MOGEN OOK DIT JAAR OP VERFRISSENDE DOUCHE REKENEN KATRIJN DE BLESER

08 juni 2018

02u49 0 Hamme De Watermolentriatlon is dit weekend aan zijn 34ste editie toe. De oudste triatlon van het land gaat voor het eerst door 'De Natte Dreef'. Zo zal de Toekomststraat komend weekend voor de gelegenheid heten, nadat bewoners vorig jaar de triatleten een verfrissende douche bezorgden.

De Hamse Watermolentriatlon is de oudste triatlon van ons land. Zaterdag worden een honderdtal teams verwacht voor de groepstriatlon en de duatlon. Zondag is het de beurt aan de echte triatleten, met meer dan 230 zullen ze 1.350 meter zwemmen in de Oude Durme 38,48 kilometer fietsen en 9,9 kilometer lopen. Als het warm wordt, kunnen de atleten alvast op verfrissing rekenen tijdens de loopproef.





"Vorig jaar was het een snikhete editie", zegt Michel De Geyter van de Watermolentriatlon. "Ik stelde de bewoners van de Toekomststraat voor om een klein bevoorradingspostje te voorzien in hun straat." Maar halverwege het deel tussen de school en het kruispunt met de Kaaldries ontstond een ware bevoorradingspost, waarvoor de organisatie materiaal leverde. "Tot grote opluchting van de lopers haalden bewoners zelfs spontaan hun tuinslang boven. Dat initiatief zorgde voor extra sfeer in de straat en een leuke verrassing, zowel voor de atleten als voor ons als organisatie"





Tuinslang

Zo ontstond er al snel een nieuw idee. "We hopen dat de bewoners bij heet weer opnieuw een bevoorradingspost willen bemannen. Om de sfeer in de straat compleet te maken, veranderen we de naam van Toekomststraat voor twee dagen in 'De Natte Dreef'. Bovendien wordt de straat versierd met vlaggetjes." Bewoners beloven alvast om opnieuw de tuinslang boven te halen bij warme temperaturen. "Fijn. Maar let er wel op dat de sporters geen water recht in het aangezicht krijgen", aldus De Geyter.





Voor de groepstriatlon, de duatlon en de individuele triatlon worden enkele sterke atleten verwacht die hun strepen al verdienden. "Maar ook beginnende atleten zijn welkom. We zijn trots op deze diversiteit en willen zo een rol spelen in het promoten van de schitterende triatlonsport", klinkt het bij de organisatoren. Het organiserend comité is gegroeid vanuit de basisschool in de Slangstraat in Hamme. De binding met de school is nog steeds aanwezig. Zo worden de schoolterreinen gebruikt als wisselzone en ook de aankomst is aan het schooltje. De winst gaat steeds integraal naar de projecten van de school. In 2016 werd het nieuwe toiletgebouw geopend dat werd gerealiseerd met financiële steun van het team van de Watermolentriatlon. De organisatie zorgde in 2017 voor nieuwe fietsenstallingen. Na de teamtriatlon op zondag staat er een gezellige barbecue op het programma. Alle info is te vinden op www.watermolentriatlon.com.