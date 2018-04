Tieners slaan uitnodiging paus niet af JONGE MISDIENAARS TREKKEN OP BEDEVAART NAAR ROME KATRIJN DE BLESER

16 april 2018

02u37 1 Hamme Zeven misdienaars uit drie verschillende parochies in Hamme en Waasmunster trekken deze zomer op bedevaart naar Rome. "Omdat het een enorm groepsgevoel geeft om samen te zijn onder andere gelovigen."

Het is paus Franciscus zelf die misdienaars uit de hele wereld uitnodigt voor de internationale bedevaart naar Rome. Zeven misdienaars uit onze regio gingen maar al te graag in op die vraag. "Ik heb mijn geloof meegekregen van thuis uit", zegt Noach Van Haute (16) uit Moerzeke. "Over de bedevaart naar Rome hoorde ik al verschillende positieve verhalen en mijn nieuwsgierigheid was al snel geprikkeld. Ik ben al acht jaar misdienaar en zo'n ervaring in Rome wil ik niet missen", zegt Noach, die net als zijn broer Lothar (13) misdienaar is in Moerzeke en Kastel.





Groepsgevoel

"Ik hoop er nog wat meer bij te leren over ons geloof", zegt Lothar. "Geloven is vandaag immers niet meer vanzelfsprekend. Op school onder vrienden wordt er niet echt over gepraat. In Rome zal dat wel een heel andere sfeer zijn, want daar zijn we samen met misdienaars van overal ter wereld." Voor Paulien De Man (16) uit Hamme is het de tweede keer dat ze de bedevaart meedoet en zij kent daarmee al het gevoel dat de bedevaart geeft. "Een enorm groepsgevoel", zegt ze. "Bovendien leerde ik er vorige keer mensen uit de hele wereld kennen met dezelfde overtuiging en dat is erg fijn. Hier in Hamme heb je soms het gevoel dat je alleen bent als misdienaar of als jonge gelovige. In Rome kom je samen met zoveel mensen die dat gevoel delen." Voor Annelies Kocak (14) en Nono (15) uit Waasmunster is het hun eerste bedevaart. "We kijken ernaar uit om samen te zijn met zoveel andere misdienaars", klinkt het. Louis en Rune Van Moortel vervolledigen de groep. "Ik ben al meer dan drie jaar misdienaar", zegt Rune. "Ik vind het leuk om eerst stil te staan bij het geloof tijdens de viering en daarna contact te leggen met de wekelijkse kerkgangers, geloof draait immers ook om ontmoetingen." Katrien De Cock en Hildegard Famaey zullen de jongeren begeleiden naar Rome. "Het wordt geen luxereisje", zegt Hildegard. "We zijn drie jaar geleden ook meegeweest en uit ervaring weten we dat het op de grond slapen wordt op matjes in een slaapzak. Ook qua eten verwachten we ons niet aan luxemaaltijden, dat maakt het allemaal nog intenser."





Om geld in het laatje te brengen om de reis te kunnen financieren, organiseren de misdienaars zondag een spaghettifestijn in zaal De Zouaaf. Ook verkopen ze snoep en kaarsen. Info en inschrijven: Katrien De Cock: 0486/10.36.09 of katriendc16@gmail.com.