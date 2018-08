Tiende editie van Hamme Zomert met twee extra artiesten Katrijn De Bleser

16 augustus 2018

Hamme Zomert is dit weekend al aan de tiende editie toe. De 2.000 feestvierders worden dit jaar verwend met twee extra artiesten.

Met De Romeo's haalt Hamme Zomert komend weekend opnieuw een klepper van formaat naar Hamme. Ook opkomend talent Tinne Oltmans staat er op de planken en 'The Amazing Flowers' zijn intussen een vaste waarde geworden. "Met coverband Diaz en RFF met Giovanni Kemper hebben we dit jaar vijf optredens gepland. Daarmee vieren we ons jubileumjaar", zegt organisator Christoff Van Gaeveren.

In 2009 waagde Van Gaeveren de sprong om voor het eerst een Hams festivalletje te organiseren. Dat deed hij samen met Thierry Huylenbroeck en Eric Ruythoren. Het festival kreeg de naam 'Hamme Zomert'. "Het begon met enkele opklapbare tentjes, een paar stoelen en tafels en wat lokale bandjes", herinnert Christoff zich. Toen nog op de binnenkoer van de Academie.

Enkele jaren later stapten Eric en Thierry uit de organisatie. Christoff kreeg toen de steun van twee verenigingen: De Hamse Wuitens en De Gentenaar. "Omdat ik er niet alleen voorstond, besliste ik om toch voort te doen.”

Intussen is Hamme Zomert uitgegroeid tot een begrip in Hamme. Grote artiesten zoals Stan Van Samang, Niels Destadsbader en Christoff passeerden al de revue. “Van enkele honderd bezoekers zijn we gegroeid naar bijna 2.000 bezoekers. Die bezoekers wilden we voor ons jubileumjaar dan ook extra in de watten leggen met vijf artiesten in plaats van drie.”

De opener en de afsluiter kunnen intussen niet meer ontbreken op het zomerfestival: Coverband Diaz maakt de beentjes los en The Amazing Flowers zorgen voor een afsluiter van formaat. Wie er dan nog niet genoeg van heeft, kan nog even voort feesten op de tonen van Discobar Soundsplash.

Hamme Zomert gaat door op zaterdag 18 augustus vanaf 17 uur op het marktplein. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 16 euro aan de kassa. Info: www.hammezomert.be.