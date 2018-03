Tien jaar kleuterfietsen, tijd voor nieuwe helmen 27 maart 2018

03u24 0 Hamme De politie trapte gisteren een nieuw seizoen kleuterfietsen af. Dat doen de inspecteurs van de zone intussen al tien jaar. "We leerden al bijna 2.500 kinderen vlotter fietsen", zegt coördinator Philip De Wilde.

De kleuters van KOHa Zouaaf waren gisteren de eerste die gebruik mochten maken van de nieuwe fietshelmpjes van de politie van de zone Hamme/Waasmunster. "Na tien jaar kleuterfietsen waren de helmpjes aan vervanging toe", zegt inspecteur Philip De Wilde, coördinator van de cel verkeerseducatie. "Zakenkantoor DVV Hamme heeft ons dertig nieuwe helmen geschonken."





Tien jaar kleuterfietsen, tien jaar ervaring, goed voor bijna 2.500 kleuters die de politie al hielp om zich vlotter en veiliger in het verkeer te begeven. "Tijdens de verkeersles willen we het bewegingsgedrag van de kleuter stimuleren en de motorische vaardigheden verder ontwikkelen", zegt De Wilde. "Meteen wordt ook de zelfredzaamheid en het sociaal functioneren ontwikkeld. Daarmee bevordert kleuterfietsen de totale ontwikkeling van het kind." De kleuters oefenen niet alleen hun evenwicht en stuurvastheid, ook de training in het verkeer zelf komt aan bod.





Het team van veertien politiemannen en -vrouwen zal de komende weken alle scholen in Hamme en Waasmunster bezoeken om de lessen kleuterfietsen te geven. (KDBB)