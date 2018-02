The Carpet Crooners vieren dertigste verjaardag met 'Abracadabra' 15 februari 2018

02u54 0 Hamme Bigband The Carpet Crooners bestaat dertig jaar en dat vieren ze met het concert 'Abracadabra'. The Carpet Crooners repeteren intussen al dertig jaar in de toonzaal van Verco Tapijten. "Vandaar onze naam die door de jaren heen altijd dezelfde is gebleven."

"We mogen intussen fier terugblikken op de prestaties van dertig jaar The Carpet Crooners", zegt Julien D'Hooge, zelf trompettist en eigenaar van Verco Tapijten. Hij stond mee aan de wieg van de bigband dertig jaar geleden. "We konden toen repeteren in de toonzaal van Verco Tapijten en zo kwamen we al snel bij de naam 'Carpet Crooners'", zegt saxofonist Katrien De Cock die er ook sinds het begin bij is, net als trompettist Patrick Van der Straeten en Willem De Clercq. "We spelen nog steeds alle vier mee en we werken zowel voor als achter de schermen."





Dirigent van het eerste uur is Danny Verleyen, saxofonist en klarinettist in verschillende groepen en vaste huismuzikant bij onder andere de twee huisorkesten van de Lokerse Jazzklub. Christel Denoyel is de vaste zangeres van de bigband. Ze bouwde onder andere ervaring op in muziekprojecten zoals The Night of The Proms en als jazzvocaliste bij het Denis Clement Quintet. Ook saxofonist Hugo Christiaens neemt af en toe de microfoon ter hand.





De zes saxen, vier trombones, vijf trompetten, de vijfkoppige ritmesectie, de vocaliste en de dirigent zorgen op zaterdag 17 februari voor een gezellige muziekavond tijdens de voorstelling 'Abracadabra'. Bekende muzikale nummers zoals 'Not in the Mood' en 'Amazing Grace' worden afgewisseld met zangnummers. De voorstelling start om 20 uur in cultureel centrum Jan Tervaert. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij Verco Tapijten: Heirbaan 262 in Hamme of via 052/47.01.96. (KDBB)