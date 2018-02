Ter Schorre vangt jonge mensen met dementie op 10 februari 2018

02u53 5 Hamme In Kastel is gisteren Ter Schorre, een dagverzorgingscentrum voor jonge mensen met dementie, geopend. "Hier kunnen ze in een huiselijke sfeer anderen ontmoeten of rustig wat wandelen."

Familiezorg Oost-Vlaanderen heeft gisteren de deuren van dagverzorgingscentrum De Schorre geopend in een appartement in Kastel. "We kozen er bewust voor om buiten de muren van een rusthuis te treden omdat we ons richten op jonge mensen. Voor hen is de drempel om een rusthuis binnen te stappen vaak te groot", beseft directeur gezinszorg Berten Van Kerkhove van Familiezorg Oost-Vlaanderen.





"We merken dat er steeds meer mensen met dementie zijn en dan vooral bij mensen jonger dan 55 jaar. Zij vragen een specifieke zorg, net als hun mantelzorgers. De partner werkt vaak nog, wat dus een heel andere situatie is dan bij ouderen met dementie", weet algemeen directeur Mieke Ruys van Familiezorg.





Met Ter Schorre mikken ze op mensen uit Moerzeke en Kastel en de omliggende steden en gemeenten. Naast één andere organisatie in een rusthuis in het Meetjesland is Familiezorg de enige in onze provincie die zo'n opvang organiseert. Jonge mensen met dementie die een dagje in het gezellige appartement willen doorbrengen, komen terecht bij verantwoordelijke Joke Jacobs. "We richtten het in zoals elk appartement, met enkele zetels met een televisie en een keuken om samen eten klaar te maken", legt Joke uit.





"Er staan elke dag activiteiten gepland, maar iedereen is vrij om te doen wat hij wil. De locatie leent zich perfect voor een wandeling in het groen. Ook de mantelzorgers zijn welkom om een kopje koffie te drinken of een praatje te maken."





Het dagverzorgingscentrum is alle weekdagen open van 8 tot 18 uur in De Braakstraat 6 in Kastel. Het centrum biedt elke dag plaats aan acht mensen. (KDBB)