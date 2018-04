Sven Nys geeft uiteenzetting 'Van topsporter tot ondernemer' 16 april 2018

Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) nodigt wielrenner Sven Nys uit voor de lezing 'Van topsporter tot ondernemer'. Nys zal zijn persoonlijk verhaal vertellen en richt zich daarmee naar iedereen: jong, oud, sporter en niet-sporter.





"Hij kan mensen motiveren als geen ander, boeiend en gericht", klinkt het bij de organisatie. Na de uiteenzetting blijft Sven Nys nog even om samen na te praten. De uiteenzetting gaat door op 19 april om 20 uur in het restaurant van Vigor Wuitens Hamme in de Sportpleinstraat.





Deelnemers betalen 15 euro, inclusief een hapje en een drankje. Inschrijven is noodzakelijk en kan nog tot 17 april via 0477/98.08.89 of





tom.w@lvz-hw.be.





(KDBB)