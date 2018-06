Subsidie voor isoleren in KOHa Sint-Anna 20 juni 2018

KOHa Sint-Anna kreeg een subsidie van 101.759,52 euro van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). "De Agionsubsidie werd toegekend nadat we het dak van de school vernieuwden. Het dak werd geïsoleerd. Ook de ramen van de school werden vernieuwd met isolerende beglazing", zegt André Staljanssens, patrimoniumverantwoordelijke bij Katholiek Onderwijs Hamme vzw. Die subsidies werden toegekend in het voorjaar. "Onderwijs is een verhaal van mensen, maar de omgeving en de schoolgebouwen zelf zorgen voor een ideale omgeving waarbinnen leerlingen, leerkrachten en directies echt het verschil kunnen maken", motiveert minister Crevits de toekenning van de subsidies.





(KDBB)