Strijderslaan krijgt eindelijk grondige vernieuwing Ook andere projecten zoals Meulebroekstraat en Grote Markt liggen op de tafel om te bekijken. Koen Baten

12 december 2018

13u26 0

Tijdens de volgende legislatuur die start vanaf 4 januari 2019 zal het gemeentebestuur van Hamme volop werk maken van de Strijderslaan. De laan dateert van uit de jaren 70, maar hoort niet meer thuis in een gemeente zoals Hamme, daarom dringen zich grondige vernieuwingen aan op de weg. Schepen Koen Mettepenningen, die schepen van mobiliteit blijft, kijkt enorm uit naar dit project. “Concrete plannen en een timing zijn er nog niet, maar een eerste stap is genomen door het project op te nemen in de bestuursnota voor de komende zes jaar", aldus Mettepenningen.

De Strijderslaan is voor vele Hammenaren al langer een doren in het oog. Een betonnen tweevaksbaan in beide richtingen, parkeerplaatsen die te klein zijn voor de auto’s. Versleten en putten, hoog tijd besliste het gemeentebestuur om er iets aan te doen. “Er wordt wel eens cynisch gezegd dat de Strijderslaan zo veilig is omdat ze er zo slecht bij ligt, maar dit willen we de komende zes jaar zeker gaan aanpakken", zegt de schepen.

De problemen op de straat slepen al heel lang aan, en er is ook al heel lang sprake van een heraanleg. “De eerste stap is nu gezet, nu kunnen we de volgende stappen beginnen nemen vanaf januari. Dan kunnen we concreet de timing bespreken, het budget, wat er moet uitgevoerd worden, en nog vele andere zaken.” Ook de bevolking in Hamme spreekt al jaren over de Strijderslaan en de slechte staat. Dat de gemeente nu met concrete plannen kan komen zal ongetwijfeld voor opluchting zorgen. “Dit zal natuurlijk nog niet meteen voor 2019 zijn. We moeten nu kijken wat er kan. Het is geen klein en eenvoudig werk, maar we willen alles op alles zetten", zegt Mettepenningen.

Dat Mettepenningen schepen van mobiliteit blijft geeft hem de komende zes jaar alleen nog maar meer zin om er tegen aan te gaan. “Dit project ligt bovenaan mijn agenda, en ik heb enorm veel zin om hier mijn tanden in te zetten, en er een creatief verhaal van te maken. De parkeervakken die er nu zijn, zijn veel te klein en vormen al een probleem dat zal aangepakt worden. Ook het feit dat we hier nog met een tweevaksbaan te kampen hebben moet aangepakt worden", klinkt het.

De laatste zes jaar werd al heel wat veranderd aan de wegeninfrastructuur in en rond Hamme. Er was de werf aan de N41, Ekelbeke, en heel wat andere straten werden onder handen genomen. De komende zes jaar willen ze nog heel wat aanpassingswerken doen. “Natuurlijk moeten we ook financieel kijken wat haalbaar is en wat het meest dringende is. Ook de Slangstraat moet nog aangepakt worden en de Meulebroekstraat alsook het project op de Grote Markt. We hebben zes jaar lang de tijd en zullen deze ook gebruiken om te investeren. We beseffen dat de bevolking al wat overlast heeft moeten slikken en ook daar willen we zeker rekening mee houden in de toekomst", besluit Mettepenningen.