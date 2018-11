Strijd voor Prins Carnaval barst los: ervaren rot Danny Van Duyssen (49) neemt het op tegen Yarne ‘Bib’ Vereecken (18) Krijgen we jongste Prins ooit in Moerzeke? Koen Baten

23 november 2018

Het carnavalscomité van Moerzeke en Kastel kan opnieuw rekenen op twee rasechte carnavalisten die de titel van prins carnaval willen veroveren. Yarne Vereecken, beter bekend als Bib, is met zijn 18 lentes de jongste kandidaat ooit. Danny Van Duyssen (49) zit al jarenlang in het carnavalsleven en wil voor zijn vijftigste verjaardag de titel binnenhalen.

Zijn echte naam wordt zelden uitgesproken, dus noemt iedereen de jonge kandidaat Bib. “Tja, die bijnaam heeft mijn overgrootmoeder me gegeven omdat ik als kind zo lang klein bleef", aldus Yarne. Met zijn 18 jaar is hij nog piepjong, maar het carnavalsbloed stroomt door zijn aderen. De Benjamin van het gezelschap heeft ook een heel speciale en emotionele reden om zich kandidaat te stellen. “Mijn peter leefde voor carnaval en ik heb altijd enorm naar hem opgekeken", zegt Bib. “Op zijn sterfbed heb ik hem beloofd om me, zodra het mogelijk zou zijn, op te geven als kandidaat Prins Carnaval. Nu ben ik 18 jaar en kom ik mijn belofte na", klinkt het.

De jongeman zit zelf niet in een carnavalsvereniging, maar heeft wel degelijk een achtergrond in het carnavalsgebeuren. In 2007 was hij Jeugdprins onder Bossie I, in 2011 Jeugdprins bij Prins Bart II en in 2012 werd hij opnieuw verkozen als Jeugdkeizer bij Prins Kenny I. Nu probeert hij dus zelf om het hoogste trapje te bereiken. “Het is mijn bedoeling om de jeugd te blijven warm maken voor het carnavalsgebeuren.” En of de jongeman daar klaar voor is: “Als ik het dit jaar niet zou halen, geef ik zeker niet op en probeer ik na een pauze van enkele jaren zeker nog eens opnieuw", aldus Bib.

Heel anders is het bij Danny Van Duyssen. De 49-jarige man uit Kastel ademt ook al heel zijn leven carnaval, maar voor hem is het er nu op of eronder. “Ik wil voor mijn 50ste verjaardag uitgeroepen worden tot Prins Carnaval. Als ik het niet zou halen nu, dan zal ik het ook nooit meer opnieuw proberen waarschijnlijk", aldus Danny. Hij zit al vele jaren in het carnavalsleven en is ook al 31 jaar lid van de groep Kastel 250. Daarnaast heeft hij ook vele jaren in het comité voor kindercarnaval gezeten en ook de ‘Janettenstoet’ heeft hij mee op de kaart gezet.

“Ik heb voor deze campagne eerst een deal gesloten met mijn vrouw: dit jaar mag ik me volledig smijten. Ik zal er dan ook alles aan doen om die titel binnen te halen, het is erop of eronder", zegt Danny. “Mijn jonge tegenstrever zal ik zeker niet onderschatten, al is het natuurlijk super om te zien dat er nog jonge carnavalisten zijn. Zoiets kunnen we alleen maar toejuichen, maar Prins Carnaval worden? Die jongen heeft nog veel kansen om zich te bewijzen in de toekomst hé”, lacht Danny.

De verkiezing gaat dit jaar door op 8 december en start om 20.00 uur in zaal Ter Munken. Stemmen kan tot 1 uur ‘s nachts.