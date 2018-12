Stel je kandidaat voor sportvedettenavond Koen Baten

Op zaterdag 2 februari worden in Hamme alle verdienstelijke sporters gehuldigd tijdens de 34ste sportvedettenavond. De gemeente is hiervoor op zoek naar kandidaten die hiervoor geschikt zijn. Er zijn vier verschillende huldigingen. De eerste plaats op het provinciaal kampioenschap 2018, eerste plaats op een Vlaams kampioenschap, de eerste, tweede of derde plaats op een Belgisch kampioenschap en een uitzonderlijke prestatie in 2018. Ook wordt de sportvrouw of -man van het jaar verkozen, net als het jeugdtalent en de beste sportvereniging. Ben jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Dan kan je jezelf kandidaat stellen tot en met 17 december. Dit doe je via www.hamme.be/kandidatuur-sportvedettenavond.