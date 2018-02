Steeds meer vuile janetten naar Kastel Carnaval in onze regio 14 februari 2018

02u58 0 Hamme Elk jaar vinden meer mannen die graag even vrouw zijn hun weg naar Kastel. Dat bleek gisteren tijdens de vuile janettenstoet. Echte carnavalisten dosten zich uit in een actueel thema mét bijpassend wagentje.

"We nemen al jaren deel aan de vuile janettenstoet", zegt Angelo Drieghe die verkleed was als Chiromeisje. "Met acht mannen zoeken we elk jaar een thema. We maken dan ook een bijpassende wagen." Dat werd dit jaar een 'Leidingskut van Chiro Pimperhol'. "We zijn allemaal bij de jongenschiro geweest en het leek ons leuk om dit jaar chiromeisje te zijn met een knipoog naar Chiro Pimpernel", legt Angelo uit terwijl de andere Chiromeisjes een eigen versie van het spel Twister spelen. De 'meisjes' hadden ook 'nieuwtjes' over onder andere de schepen en de pastoor.





Voor een bende 'Cruela Devils' is de vuile janettenstoet dan weer ontspanning. "We hebben de laatste weken hard gewerkt aan onze carnavalswagen. Zondag was het carnavalsstoet en nu zijn we hier om ons te ontspannen", zegt Johan van carnavalsvereniging De Moese Moemers. "We hebben ons verkleed als Cruela Devil als eerbetoon aan de uitbaatster van Café De Klok in Moerzeke, zij lijkt een beetje op Devil", lachen de janetten.





Naar goede gewoonte waren het de mannen van Radio69 die met hun gigantische radio de kop van de stoet trokken. Keizer Peter Sertijn had zich uitgedost als bloemenmeisje. "Ik zou zo graag een meisje zijn", zegt hij. "We testen vandaag eens uit wie dat liedje van La Esterella mee kan zingen", lacht de man die samen met zijn Radio69 jaren geleden als vuile janet van café naar café trok. Vandaag sluiten steeds meer vuile janetten zich bij hem aan. (KDBB)