Sportvedetten in de bloemetjes gezet

03 februari 2019

11u22 0

In de sporthal Meulebroek in Hamme werden zaterdagavond alle vedetten en clubs van Hamme in de bloemetjes gezet tijdens de verkiezing van de sportvedetten. Er werden verschillende categorieën georganiseerd. Zo werd onder meer de sportman van het jaar gekozen, de beste jongere en de beste sportclub. Veldloper Jonas Roels werd als sportman van het jaar verkozen. Beste jongere was turnster Laura Fransen. De trofeeën voor beste clubs waren weggelegd voor zaalvoetbalclub Veidec ARB Hamme. Er werden ook nog huldigingen gehouden voor jarenlange verdienste. De sporthal liep goed vol. Tijdens de verkiezingsavond waren er ook optredens van verschillende groepen.